В четверг на наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже.
Курс валют на 12 декабря: доллар в банках подорожал
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,98 грн. Евро покупают за 43,65 грн, а продают за 44,29 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,87, евро — 44,13−44,30 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,68−41,73 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,68−43,73 грн/евро.
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Источник: Минфин
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