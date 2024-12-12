Курс валют на 12 декабря: доллар в банках подорожал

В четверг на наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,98 грн. Евро покупают за 43,65 грн, а продают за 44,29 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,87, евро — 44,13−44,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,68−41,73 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,68−43,73 грн/евро.

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