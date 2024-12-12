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12 декабря 2024, 8:40 Читати українською

Налоговики начали массово проверять продавцов товаров через интернет

Государственная налоговая служба активно проводит контрольные закупки реализуемых через интернет товаров и штрафует тех продавцов, которые не выдают кассовые чеки. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Государственная налоговая служба активно проводит контрольные закупки реализуемых через интернет товаров и штрафует тех продавцов, которые не выдают кассовые чеки.
Фото: depositphotos

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Проверки Налоговой

«Обращаю особое внимание тех, кто, несмотря на очевидную опасность, продолжает реализовывать товары в сети интернет без регистрации или избегая выдачи чека, на то, что в течение 2024 года осуществлено 7221 контрольную закупку через интернет. Доначислены штрафы на сумму 106,6 млн грн, из них 47,3 млн грн — в ноябре», — написал Гетманцев.

Читайте: Гетманцев: Мы не сможем через год выйти на полностью «белые» зарплаты. Главное — положительный тренд

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ramo
Ramo
12 декабря 2024, 10:20
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Якщо всі сили податкової кинути на фопів, не залишиться «часу та натхнення» на великий бізнес, де порушення вимірюються десятками мільярдів грн.
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