Налоговики начали массово проверять продавцов товаров через интернет

Государственная налоговая служба активно проводит контрольные закупки реализуемых через интернет товаров и штрафует тех продавцов, которые не выдают кассовые чеки. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Проверки Налоговой

«Обращаю особое внимание тех, кто, несмотря на очевидную опасность, продолжает реализовывать товары в сети интернет без регистрации или избегая выдачи чека, на то, что в течение 2024 года осуществлено 7221 контрольную закупку через интернет. Доначислены штрафы на сумму 106,6 млн грн, из них 47,3 млн грн — в ноябре», — написал Гетманцев.

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