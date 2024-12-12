12 декабря время применения ограничений электроэнергии будет с 7.00 до 22.00 для бытовых потребителей и промышленности. Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Укрэнерго»: В четверг графики отключений света будут действовать 15 часов
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Для бытовых потребителей:
- 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений
- 08:00 — 19:00 — две очереди отключений
- 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса
-
07:00 до 22:00.
«Благодаря масштабным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября», — говорится в сообщении.
Время и объемы отключений могут изменяться в течение суток.
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Источник: Минфин
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