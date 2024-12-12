Официальный курс: НБУ понизил гривну на восемь копеек

Национальный банк Украины установил на 12 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,6941 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 8 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 12 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,79 (на 11 декабря курс был установлен на уровне 43,82 грн). Европейская валюта подешевела на 3 копейки.

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