Национальный банк Украины установил на 11 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,6119 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 10 копеек.
Официальный курс: НБУ понизил гривну на 10 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 11 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,82 грн.
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Источник: Минфин
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