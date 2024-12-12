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12 декабря 2024, 12:00 Читати українською

Золотой слиток или золотой счет: что выбрать

Золото всегда ассоциировалось с богатством и властью, восхищая своей красотой и ценностью. На протяжении веков люди стремились владеть золотом в форме монет, слитков или украшений. Однако в цифровую эпоху инвестирование в золото стало проще и доступнее. Благодаря таким инструментам, как золотой счет, вы можете владеть золотыми слитками, даже не держа их в руках. Что лучше: физический слиток или цифровой счет? Давайте разберемся.

Золотые слитки: традиции и сложности

Владение золотым слитком символизирует надежность и стабильность. Вы можете держать его в руках, ощущать вес и быть уверенным в его сохранности. Но физическое золото имеет и свои недостатки:

  • Расходы на хранение и безопасность: надежное хранение требует оплаты сейфов или банковских ячеек.
  • Страхование: полис увеличивает общую стоимость владения.
  • Производство и логистика: карбование, упаковка и транспортировка добавляют расходы.
  • Ограниченное использование: золотые слитки и монеты служат только для сохранения стоимости и не подходят для повседневных расчетов.
  • Риск кражи или конфискации: безопасное хранение требует дополнительных усилий и затрат.

Золотой счет: удобство и гибкость

Золотой счет от Aufort позволяет инвестировать в физическое золото без необходимости хранить его самостоятельно. Это реальное золото, которое надежно хранится для вас в сертифицированных хранилищах в Австрии. Преимущества золотого счета:

  • Экономичность: отсутствие затрат на производство, упаковку и доставку. Вы платите только мировую рыночную цену и небольшой сервисный сбор.
  • Цифровая доступность: управляйте своим счетом в любое время и из любого места. Покупайте, продавайте или переводите золото мгновенно в локальной валюте.
  • Надежное хранение: ваше золото застраховано и защищено в сертифицированных хранилищах.
  • Гибкость: контролируйте свои активы, отслеживайте их стоимость и конвертируйте счет в физические слитки с доставкой.
  • Легкий перевод золота: пересылайте золото другим пользователям без комиссий — быстро и удобно.

Основные различия

  • Стоимость: золотые слитки предполагают дополнительные затраты, тогда как золотой счет предлагает выгодное решение.
  • Хранение: счет избавляет вас от хлопот и затрат на обеспечение безопасности.
  • Ликвидность: счет позволяет быстро проводить сделки, тогда как слитки менее ликвидны и требуют времени для продажи или передачи.

Почему стоит выбрать золотой счет?

Для современных инвесторов золотой счет предоставляет все преимущества владения золотом без сложностей физического хранения. Вы сохраняете свое богатство и защищаетесь от инфляции, пользуясь удобством цифрового управления. Более того, счет позволяет пересылать золото другим пользователям без комиссии, делая этот инструмент универсальным и практичным.

Aufort предлагает простую и доступную платформу для инвестирования в золото. Хотите ли вы начать с малого или сделать крупные вложения, золотой счет — это удобный способ обеспечить финансовую стабильность без сложностей физического владения.

Подводя итог

Золотые слитки сохраняют свою традиционную привлекательность, но золотой счет меняет правила игры. Это удобный и экономичный способ владения настоящим золотом, который обеспечивает безопасность и доступность. Если вы ищете современное решение для инвестиций в золото, откройте золотой счет в Aufort уже сегодня.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
12 декабря 2024, 12:31
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ЛОХОТРОН
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