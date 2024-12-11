Послы ЕС утвердили 15 пакет санкций против россии

Послы Европейского Союза в среду согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию россии против Украины. Об этом сообщило венгерское председательство в Совете Е С , пишет «Европейская правда».

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Что известно

Пакет направлен против субъектов в россии и третьих странах, которые косвенно способствуют военному и технологическому усилению России через обход экспортных ограничений.

Он предусматривает, что список санкций будет расширен больше физических и юридических лиц.

Принятые санкции ограничивают деятельность дополнительных судов третьих государств, выполняющих деятельность, направленную на содействие или поддержку действий или политики, поддерживающие действия россии против Украины.

Ожидается, что этот пакет санкций будет вынесен на обсуждение во время встречи министров иностранных дел ЕС 16 декабря.

Напомним, предложения к 15 пакетам, которые подготовила государствам-членам Европейская комиссия, предусматривают добавление в санкционный список 29 юридических и 54 физических лиц.