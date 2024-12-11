К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подорожал на 6 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 11 декабря: евро на межбанке подорожал на 10 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 11 декабря
|
Закрытие 11 декабря
|
Изменения
|
41,67/41,69
|
41,68/41,73
|
1/4
|
43,72/43,72
|
43,78/43,82
|
6/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,65 грн, а продают за 44,28 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,85−41,88, евро — 44,15−44,30 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии