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11 декабря 2024, 18:56 Читати українською

Украина и Польша договорились о возврате арестованных средств. Первый кейс — на $5 миллионов

Украина и Польша согласовали процедуру возвращения арестованных средств. Стороны уже договорились о первом практическом кейсе на $5 млн, которые были незаконно выведены из Украины. Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

Украина и Польша согласовали процедуру возвращения арестованных средств.
Фото: pixabay.com

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По ее словам, возврат средств планируется осуществить двумя путями: в качестве вещественных доказательств или в рамках международной правовой помощи. Несмотря на попытки создания препятствий со стороны заинтересованных лиц, обе страны имеют достаточно правовых инструментов для успешного завершения процесса, отметила Дума.

«Это будет важный прецедент. Польша станет первой страной, на практике реализующей механизм возврата арестованных средств с зарубежных счетов. Это продемонстрирует миру, что такие механизмы действительно работают», — сказала она.

Польский процессуальный прокурор уже подтвердил готовность польской стороны обеспечить возврат средств в Украину, что свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между правоохранительными органами обеих стран и совместном стремлении к восстановлению справедливости.

На возвращенные средства Нацагентство планирует приобрести военные облигации.

«Украина вернет все, что когда-то было похищено у государства. А это около $100 млрд по подсчетам наших специалистов», — подчеркнула Дума.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
financialGenius
financialGenius
11 декабря 2024, 20:38
#
Ого , 100 млрд это ж очень существенная сумма … надеемся так и будет , главное что бы с умом распоряжались, а не на великое строительство и на яица по завышенным ценам ЗСУ … мне тут друг, который на нуле служит скинул то что они слушают сейчас сейчас у себя… https://music.youtube.com/watch?v=VSne0ipkjNI&si=OfEFXvNvUmPpjJPG …я часто ему скидываю деньги на все что говорит , но как-то через два года спросил, а что там с обеспечением … печальный ответ услышал … понял почему такие патриотические песни сейчас сочиняют и слушают …
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