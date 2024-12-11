Европа и Британия сближаются на фоне возвращения Трампа

Дональд Трамп еще не вернулся в Белый дом, однако Великобритания и Европейский союз уже тесно сотрудничают, чтобы защитить себя от возможных торговых конфликтов с новым лидером США. Об этом пишет CNBC.

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Что известно

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в понедельник отправилась в Брюссель для встречи со своими коллегами из ЕС, что стало первым таким визитом с момента выхода Британии из Европейского союза в 2020 году.

«В целом мы ощутили, что в мире, полном волнений, у нас остаются общие интересы и ценности», — рассказал CNBC о встрече с министром Великобритании один из чиновников ЕС.

Детали

Ривз и ее коллеги не поделились конкретными деталями брюссельских переговоров, но перед встречей упомянули, что существует три направления, где Великобритания и ЕС могут усилить сотрудничество: поддержка Украины, защита свободной торговли и укрепление двусторонних экономических партнерств.

Прямой прогресс этих переговоров еще предстоит увидеть, но уже были запланированы несколько встреч для обсуждения этих тем.