Кабинет министров согласовал кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина на должности членов наблюдательного совета ЧАО «НЕК «Укрэнерго» как представителей государства. Об этом говорится в распоряжении правительства 1232 от 10 декабря 2024 года.
Кабмин согласовал три кандидатуры в наблюдательный совет Укрэнерго от государства
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Юрий Бойко уже был членом наблюдательного совета Укрэнерго в предварительном составе. Также является советником премьер-министра по вопросам энергетики.
Анатолий Гулей является председателем правления ЧАО «Украинская межбанковская валютная биржа».
Алексей Никитин занимал должность директора по коммерции ЧАО «Укргидроэнерго». Также работал в отделе развития рынка электроэнергии Укрэнерго.
Напомним
«Минфин» писал, что 26 ноября Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго.
Источник: Минфин
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