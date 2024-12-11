Кабмин согласовал три кандидатуры в наблюдательный совет Укрэнерго от государства

Кабинет министров согласовал кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина на должности членов наблюдательного совета ЧАО «НЕК «Укрэнерго» как представителей государства. Об этом говорится в распоряжении правительства 1232 от 10 декабря 2024 года.

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Юрий Бойко уже был членом наблюдательного совета Укрэнерго в предварительном составе. Также является советником премьер-министра по вопросам энергетики.

Анатолий Гулей является председателем правления ЧАО «Украинская межбанковская валютная биржа».

Алексей Никитин занимал должность директора по коммерции ЧАО «Укргидроэнерго». Также работал в отделе развития рынка электроэнергии Укрэнерго.

Напомним

«Минфин» писал, что 26 ноября Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго.