Спрос на гибридные авто среди украинцев вырос на 5%

В ноябре автопарк Украины пополнили около 1,8 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV).Это на 5% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.

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Рынок гибридных авто

Доля новых авто в этом количестве составила 66%, против 59% в прошлом. В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (194 ед.)

Второй результат у AUDI Q8 (82 ед.)

Третий по популярности — TOYOTA Camry (72 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (47 ед.)

Также в лидерской тройке: TOYOTA Prius (38 ед.) и KIA Niro (36 ед.).

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