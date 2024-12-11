Палата общин парламента Канады утвердила выделение 764 млн канадских долларов (около $587 млн) на военную помощь Украине. Об этом сообщает «Укринформ».
Парламент Канады одобрил выделение почти $600 миллионов на военную помощь Украине
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Что известно
Эти средства включены в крупный бюджетный документ, одобрение которого позволит правительству дополнительно расходовать 21 млрд канадских долларов на разные цели, в том числе национальную оборону.
По словам министра обороны Канады Билла Блэра, эти средства будут использованы на «боеприпасы, обучение и другие средства, необходимые украинцам для победы»
В документ также включено 400 млн канадских долларов (около 307 млн долларов США — ред.) на финансовую помощь Украине, выделяемую со специального счета МВФ.
Источник: Минфин
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