Иена отошла от двухнедельного минимума в паре с долларом

В среду иена отошла от двухнедельного минимума против доллара США после того, как данные показали, что оптовая инфляция в Японии ускорилась, поддерживая аргументы в пользу повышения процентной ставки Банком Японии на следующей неделе. Об этом пишет investing.com.

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Торги

Однако доллар воздержался против других основных конкурентов в преддверии долгожданных данных по инфляции в США, которые могут дать подсказки по темпам снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Инвесторы также следят за новостями из проходящей на этой неделе закрытой Центральной экономической рабочей конференции в Китае. Валюты антиподов доллара получили толчок в начале недели после того, как Пекин пообещал увеличить фискальную и монетарную поддержку экономики в следующем году.

В 08:08 EET курс доллара США снизился на 0,19% до 151,685 иены, после того как ночью он поднялся до 152,18 иены, что является самым высоким уровнем с 27 ноября.

Инфляция

Японский индекс цен на корпоративные товары (CGPI), измеряющий цену, которую компании взимают друг с друга за товары и услуги, в прошлом месяце вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, превысив рыночный прогноз на 3,4% и показав самые быстрые годовые темпы роста с июля 2023 года.