Ripple получила разрешение на запуск RLUSD, акционеры Microsoft против инвестиций в биткоин: что нового

Ripple получила разрешение на запуск торгов стэйблкоином RLUSD

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка одобрил стейблкойн RLUSD от Ripple для торговли. Об этом сообщил глава компании Брэд Гарлингхаус.

Он заявил, что скоро пройдет листинг на партнерских платформах. В список площадок вошли Uphold,Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA и Bullish. Ликвидность обеспечат маркетмейкеры B2C2 и Keyrock.

Ripple объявила о начале тестирования стейблкоина RLUSD в апреле 2024 года. По словам CEO, этот актив, пригодный в частности для платежей, RWA и DeFi, станет «золотым стандартом для корпоративного сектора».

С одобрением стейблкоина Ripple не откажется от XRP. Согласно предварительным заявлениям компании, обе монеты будут применяться для международных платежей.

На фоне новостей цена XRP восстановилась после двухдневного нисходящего тренда и набрала более 10% в течение нескольких часов.

К моменту написания новости цена составляет $2,3, рыночная капитализация — $133,12 млрд.

Binance объявила о партнерстве с Circle для ускорения внедрения USDC

Криптовалютная биржа Binance объявила о стратегическом партнерстве с эмитентом стейблкоина USDC — компанией Circle. В заявлении говорится, что сотрудничество направлено на поддержку расширения и внедрения USDC и глобальной экосистемы цифровых активов и финансовых услуг.

Эмитент USDC обеспечит Binance технологиями, ликвидностью и инструментами для повышения доверия пользователей и инноваций, «поскольку обе компании сотрудничают в целях повышения полезности стейблкоинов и инноваций в мировой финансовой системе».

Кроме того, Circle будет работать с Binance над построением ключевых отношений в глобальном финансовом и коммерческом ландшафте. В заявлении сказано, что ведущие компании по всему миру стремятся извлечь выгоду из криптоинфраструктуры и стейблкоинов.

Глава и исполнительный директор Circle Джереми Аллейр заявил, что принятие и использование стейблкоинов является основой будущей финансовой системы.

Акционеры Microsoft проголосовали против инвестиций в биткоин

Акционеры корпорации Microsoft проголосовали против инвестиций в биткоин. Об этом заявил соучредитель компании MicroStrategy Майкл Сейлор, ранее выступивший перед ними с презентацией о преимуществах такого подхода.

«Через пять лет они поймут. Каждый покупает биткоин по той цене, которой заслуживает. Он не ждет, он просто передает богатство тем, кто способен увидеть», — отметил Сейлор.

Также ситуацию прокомментировал основатель проекта TRON Джастин Сан, который иронически отметил, что цена биткоина «недостаточно высока» для Microsoft. Сан порекомендовал корпорации задуматься о покупке актива, когда его стоимость перевалит за $1 млн.

Судя по официальному отчету, который Microsoft направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), акционеры приняли такое решение после соответствующей рекомендации совета директоров. Также в руководстве выступили против ряда инициатив в сфере ИИ.

Предложение предусматривало инвестиции в биткоин в размере 1% от активов корпорации. По данным Bloomberg, Microsoft держит на балансе $78,4 млрд в виде наличных и ценных бумаг. В случае одобрения предложения компания могла бы купить более 8000 BTC.

Чанпен Чжао назвал «неизбежным» создание биткоин-резерва в Китае

Бывший CEO биржи Binance Чанпен Чжао уверен в том, что рано или поздно власти Китая создадут биткоин-резерв. Об этом он заявил в рамках выступления на конференции Bitcoin MENA 2024, проходившей 9−10 декабря в Абу-Даби.

По мнению Чжао, в следующие 10−15 лет люди увидят гораздо больше сценариев использования криптоактивов. Чжао считает, что эта сфера является «будущим деньгам».

«Через 10 лет мы увидим, как разные страны накапливают биткоины, создают стратегические резервы. Это приведет к экспоненциальному росту цены, после чего мы увидим больше сценариев использования», — заявил Чжао.

Он отметил, что ему трудно спрогнозировать конкретное значение цены биткоина через 10 лет, но считает, что «верхнего лимита нет». Что же касается уровня принятия, то, по его словам, он достигнет 15−17% населения через декаду или больше.

«Мы никогда не выйдем на уровень в 100%, поскольку есть еще старшее поколение. Моя мама, например, не умеет пользоваться мобильным», — отметил он.

Чжао также сравнил биткоин с золотом. Он согласился с ведущим, что первая криптовалюта превосходит этот актив по всем параметрам. Чжао считает, что капитализация биткоина в конце концов вырастет до уровня более $16 трлн.