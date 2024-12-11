Курс валют на 11 декабря: доллар в банках прибавил пять копеек

В среду на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и подешевело на 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,31 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,84−41,90, евро — 44,15−44,34 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,67−41,69 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,72−43,72 грн/евро.

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