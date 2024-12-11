Трамп пообещал предоставить все разрешения тем, кто инвестирует в США от $1 млрд

Трамп обещает предоставить необходимые разрешения всем, кто вложит в экономику США от $1 млрд. Об этом он написал в Truth Social.

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Дональд Трамп поощряет миллиардные инвестиции в экономику США скорыми правительственными разрешениями.

Он пообещал ускоренно предоставить необходимые разрешения всем, кто инвестирует $1 млрд или больше в экономику страны.

«Любое лицо или компания, инвестирующая $1 млрд или более в Соединенные Штаты Америки, получит ускоренные согласования и разрешения, но никоим образом не ограничиваясь всеми экологическими одобрениями», — написал президент США.