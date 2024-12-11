Госфинмониторинг зафиксировал попытку отмыть 53,1 млрд грн

Более 1,3 млн сообщений о подозрительных финансовых операциях получила Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2024 года. Это уже на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

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Отмывание средств

Каждое пятое сообщение касается подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма. С начала года удалось остановить подобные операции на сумму в 6,1 млрд грн.

В общей сложности сумма финансовых операций в переданных Госфинмониторингом к правоохранителям материалам составила 53,1 млрд грн.

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1 302 083 уведомления о подлежащих мониторингу финансовых операциях получила служба Госфинмониторинга в этом году. За год таких сообщений увеличилось на 27%.

В 80% или 1,05 млн эти сообщения касаются пороговых финансовых операций — то есть превышающих установленную законодательством суммы (около 400 тысяч гривен в месяц). Еще 20% или 254,5 тыс. — это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма.

Подающий сообщение

99% всех сообщений предоставлено банками. Только 6526 сообщений (около 1%) передали небанковские учреждения (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т. п. ).

После проверки те операции, которые признаются подозрительными, направляются в правоохранительные органы. В этом году Госфинмониторинг направил 780 таких материалов на сумму 53,1 млрд грн

Больше всего материалов направили в Национальную полицию Украины (НПУ): 223 материала или 29% от общего количества. В полицию направляют материалы, связанные с мошенничеством и финансовыми махинациями, хищением средств, киберпреступлениями и т. д. В настоящее время это дела на сумму более 15 млрд грн.

Еще 218 материалов на сумму 9,7 млрд грн (30%) было передано в Службу безопасности Украины (СБУ). Преимущественно речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом, преступными организациями и т. д.

120 материалов направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Это дела, которые касаются министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий.

О каких суммах идет речь

В таких делах речь идет об операциях на 7,06 млрд грн. Более половины из этих средств — 59% или 4,2 млрд грн — касаются преступлений, совершенных руководителями государственных предприятий.

В 109 материалах речь шла о подозрениях в финансировании терроризма или сепаратизма. Еще в 173 материалах Госфинмониторинг выявил коррупционные риски на 12,1 млрд грн.

Напомним

Ранее «Минфин» в материале «Большие банки хотят ввести новый маркер финмона: внесение наличных денег от 50 тыс. грн» писал, что крупные украинские банки снова собираются усилить проверку клиентов-физлиц в рамках финансового мониторинга. Под усиленный контроль могут попасть операции людей после внесения на счет наличных денег от 50 тыс. грн и выше.

Новые меры еще не утверждены и не введены в действие в рамках банковской системы, но уже несколько недель активно обсуждаются в финансовом сообществе.

Их суть: подразделение финансового мониторинга банка обязано в усиленном режиме проверять операции физлиц, если им предшествовало внесение наличных денег в любой форме (терминал/касса) на сумму от 50 тыс. грн и выше.