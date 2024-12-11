За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 754590 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 декабря: 1 400 российских оккупантов, 2 танка и 4 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 757340 (+1400) человек,
- танков — 9526 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 19616 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 21067 (+3) ед,
- РСЗО — 1253 (+0) ед,
- средства ПВО — 1023 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20111 (+4),
- крылатые ракеты — 2859 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 31073 (+36) ед,
- специальная техника — 3641 (+4)
Источник: Минфин
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