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11 декабря 2024, 9:54 Читати українською

Акции бренда известного китайского визажиста взлетели на 92% после IPO в Гонконге

Акции китайского производителя косметики Mao Geping взлетели на 92% в ходе дебютных торгов в Гонконге, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

Акции китайского производителя косметики Mao Geping взлетели на 92% в ходе дебютных торгов в Гонконге, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноIPO бренда, который создал известный китайский визажист Мао Гэпин, вызвало ажиотаж среди инвесторов: книга заявок розничными инвесторами была переподписана почти в тысячу раз, указывает Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

IPO бренда, который создал известный китайский визажист Мао Гэпин, вызвало ажиотаж среди инвесторов: книга заявок розничными инвесторами была переподписана почти в тысячу раз, указывает Reuters.

Цена IPO Mao Geping Cosmetics составила 29,8 гонконгского доллара ($3,8), что соответствует верхней границе ценового диапазона. В общей сложности размещение привлекло $300 млн.

В ходе торгов на максимуме стоимость акций взлетела до 57,2 гонконгских доллара (+92%). К концу торгового дня 10 декабря рост замедлился до 77%, акции стоили 52,6 гонконгского доллара ($6,8).

Дебют Mao Geping стал лучшим среди компаний, которые провели IPO на сумму более $100 млн с сентября 2020 года, указывает Reuters со ссылкой на данные Dealogic.

Часть книги заявок, которая была предназначена для розничных инвесторов, была переподписана почти в 920 раз, а институциональная — в 30 раз, пишет агентство.

Сам Мао в ходе пресс-конференции отметил, что рост стоимости акций его компании говорит о «признании продуктов и их качества со стороны инвесторов».

Напомним

Мао Гэпин — один из самых известных визажистов в Китае. Одноименный бренд он создал в 2000 году, также он открыл школу макияжа. Mao Geping Cosmetics планирует расширять свое присутствие и в Китае, и за его границами, сотрудничает с инфлюенсерами во Вьетнаме и продает косметику в Гонконге через Sephora — сеть магазинов, которая принадлежит конгломерату LVMH.

До IPO Mao Geping, в том числе сотрудничала со сборной Китая на Олимпийских играх в Париже.

Mao Geping Cosmetics ориентируется на премиальный сегмент, в отличие от большинства китайских брендов, которые предлагают товары по доступным ценам на фоне экономического спада в стране, отмечает Bloomberg.

Стоимость пудры Mao Geping — около 380 юаней ($52), что сопоставимо с ценами на продукты брендов вроде Nars. Во многом успех Mao Geping связан с развитием электронной коммерции и наличием свыше 300 магазинов в крупных торговых центрах, отмечает Bloomberg.

Mao Geping в проспекте эмиссии указывал, что премиальный рынок косметики в Китае оценивается примерно в 195 млрд юаней ($26,85 млрд), отмечает Reuters.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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