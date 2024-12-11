Авиакомпании впервые в истории заработают $1 триллион

В следующем году мировая индустрия авиаперевозок, скорее всего, получит более 1 триллиона долларов дохода, поскольку число пассажиров, по всей видимости, достигнет исторического максимума в 5 миллиардов, заявила Международная ассоциация воздушного транспорта. Ее данные передает CNN.

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Прибыль авиакомпаний

IATA также прогнозирует, что средняя прибыль авиакомпаний на одного пассажира увеличится примерно до $7 в следующем году, что резко выше, чем $2,25 18 месяцев назад. В этом году ожидается, что прибыль на одного пассажира составит $6,40.

«Эти цифры представляют собой ошеломляющее возвращение отрасли, которая из-за пандемии зафиксировала три последовательных года убытков с 2020 по 2022 год, составивших почти $187 миллиардов», — отмечается в материале.

Устойчивый спрос на путешествия, который резко вырос после снятия ограничений на поездки из-за COVID, быстро восстановил прибыль отрасли авиаперевозок и позволил некоторым перевозчикам повысить цены на билеты.

Авиакомпании Ближнего Востока, как ожидается, будут лидировать в следующем году с прибылью на пассажира в $24, за ними следуют авиакомпании США с $12 и европейские авиакомпании с $9.

IATA ожидает, что авиакомпании Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона будут менее прибыльными, чем в среднем по отрасли.