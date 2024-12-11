Власти Молдовы решили создать фондовую биржу при участии Румынии

Власти Молдовы решили создать Кишиневскую фондовую биржу, учредителями которой станут государство и Бухарестская фондовая биржа (Румыния). Об этом сообщило министерство экономического развития и цифровизации Молдавии.

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Что известно

«Мы привлекаем глобальных институциональных инвесторов, которые будут интегрировать наши компании в глобальные цепочки создания стоимости. Мы связываемся с европейскими рынками и ускоряем развитие нашего рынка капитала. Партнерство с Бухарестской фондовой биржей привносит опыт и международный авторитет на наш рынок капитала. Это стратегический проект, над которым мы работали совместно с Нацбанком, Национальной комиссией по финансовым рынкам, министерством финансов», — говорится в сообщении.

Молдова будет участвовать в этой бирже в качестве акционера, что позволит влиять на направление развития фондовой биржи.

В сообщении также говорится, что «все граждане смогут инвестировать в финансовые инструменты, которые станут основой для частных пенсионных и страховых фондов, наши компании получат более легкий доступ к румынскому и международному капиталу благодаря передовым торговым технологиям».

Напомним

Ранее руководство Нацбанка Молдовы вело переговоры с Бухарестской фондовой биржей (BVB) и регуляторами фондового рынка Румынии о возможности двойного листинга молдавских компаний на фондовой бирже Молдовы и BVB, а также о механизмах торговли акциями и другими финансовыми инструментами на BVB.

В Молдове с 1994 года действует АО «Фондовая биржа Молдовы». В создании биржи участвовало 34 учредителя — профессиональные участники рынка ценных бумаг. Биржа является членом Международной ассоциации бирж СНГ.