11 декабря графики отключения света для населения и бизнеса будут применяться с 07:00 до 22:00. Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Укрэнерго»: 11 декабря ограничения электроэнергии будут действовать с 07:00 до 22:00
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Для бытовых потребителей:
- 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений.
- 08:00 — 20:00 — две очереди отключений.
- 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса
- 07:00 до 22:00.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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Источник: Минфин
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