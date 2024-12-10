Курс на 10 декабря: НБУ понизил гривну на шесть копеек

Национальный банк Украины установил на 10 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,5093 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 6 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 10 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,85 грн (на 9 декабря курс был установлен на уровне 43,85 грн). Европейская валюта не изменилась.

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