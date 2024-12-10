Встреча с Илоном Маском подтолкнула к росту акции венгерской телекоммуникационной компании 4iG

Глава венгерской телекоммуникационной компании 4iG Геллерт Язай встретился с Илоном Маском вместе с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и премьер-министром Виктором Орбаном. После чего акции компании резко пошли вверх. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Благодаря государственным контрактам, субсидированным корпоративным облигациям и ссудам 4iG превратилась из небольшой технологической компании в международный холдинг, и Орбан восхваляет ее как национального чемпиона.

Компания также создала совместное оборонное предприятие с немецким Rheinmetall AG и вышла на рынки производства спутников и дронов.

«Помимо пересмотра спутниковой программы 4iG стороны исследовали перспективы развития искусственного интеллекта, а также возможности для усиления венгерско-американского сотрудничества в коммерческой и технологической сферах», — говорится в заявлении компании.

Рост акций

Акции подскочили на 9,1% до максимума с августа 2022 года. По состоянию на 12.32 в Будапеште они торговались на уровне 870 форинтов. При этом компания оценивается в 262 млрд. форинтов ($670 млн.).

Программа HUSAT

В ноябре 4iG представила свою спутниковую программу под названием HUSAT, которая, по ее словам, была первой в регионе развития спутниковых телекоммуникаций и возможностей наблюдения Земли за счет частных инвестиций.

В рамках программы к 2032 году планируется развернуть геостационарный телекоммуникационный спутник и восемь спутников наблюдения на низкой околоземной орбите.