Курс валют на вечер 10 декабря: доллар на межбанке подорожал на 12 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 1 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 10 декабря Закрытие 10 декабря Изменения доллар 41,55/41,57 41,67/41,69 12 /12 евро 43,84/43,84 43,84/43,85 0/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,85 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,35 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,85−41,88, евро — 44,21−44,38 грн.

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