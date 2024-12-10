К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 10 декабря: доллар на межбанке подорожал на 12 копеек
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Открытие 10 декабря
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Закрытие 10 декабря
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Изменения
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41,55/41,57
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41,67/41,69
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12 /12
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43,84/43,84
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43,84/43,85
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0/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,85 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,35 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,85−41,88, евро — 44,21−44,38 грн.
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Источник: Минфин
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