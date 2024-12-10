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10 декабря 2024, 18:55 Читати українською

Растущий госдолг встряхнет рынки в 2025 году — БМР

Угроза дестабилизации финансовых рынков из-за растущего госдолга усилилась, сообщил во вторник Банк международных расчетов, призвав политиков действовать быстро, чтобы предотвратить экономический ущерб. Об этом пишет Reuters.

Угроза дестабилизации финансовых рынков из-за растущего госдолга усилилась, сообщил во вторник Банк международных расчетов, призвав политиков действовать быстро, чтобы предотвратить экономический ущерб.

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Что известно

Клаудио Борио, глава монетарного и экономического отдела БМР, заявил, что активно следит за возможностью избытка государственного долга, способного вызвать потрясения на рынках облигаций, которые могут перекинуться на другие активы.

И хотя рынки еще не подверглись так называемым атакам «облигационных мстителей», когда инвесторы в долговые обязательства резко повышают стоимость государственных займов, чтобы заставить страны отказаться от расточительности в бюджетной сфере, политикам не стоит ждать, когда это произойдет, сказал он.

«Финансовые рынки начинают осознавать, что им придется поглощать эти растущие объемы государственного долга», — сказал он, когда БМР опубликовал свой последний ежеквартальный отчет.

Детали

Большие дефициты правительственных бюджетов указывают на то, что суверенный долг может вырасти на треть к 2028 году и приблизиться к $130 триллионам, согласно данным торговой группы финансовых услуг Института международных финансов (IIF).

Предполагается, что предложенные избранным президентом США Дональдом Трампом налоговые льготы увеличат национальный долг в $36 триллионов почти на $8 триллионов, в то время как новое правительство Лейбористов Великобритании в октябрьском бюджете увеличило предыдущие пятилетние оценки заимствований примерно на 142 миллиарда фунтов стерлингов ($181,55 миллиарда).

Источник: Минфин
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