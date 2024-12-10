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10 декабря 2024, 18:16 Читати українською

Лучше всего прогнозируют курс доллара простые люди — статистика НБУ

Статистика НБУ свидетельствует, что лучше прогнозирует курс гривны на следующие 12 месяцев население. Об этом в фейсбуке написал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Статистика НБУ свидетельствует, что лучше прогнозирует курс гривны на следующие 12 месяцев население.
Фото: depositphotos

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Кто и как прогнозирует курс

По словам аналитика, если брать прогнозы курса на 12 месяцев и сравнить их с фактом, то малейшая погрешность прогноза за последний год (как и последние полтора года) была именно в прогнозах домохозяйств.

«Но не все так однозначно. Ведь если брать последние значения курса (начиная с июля 2024 года), то оказывается, что наиболее точно их спрогнозировали банки. При этом домохозяйства спрогнозировали его хуже всего. Но это только сейчас, потому что до того из банкиров были просто ужасные прогнозисты», — пишет Паращий.

По его словам, это все потому, что население было стабильно наиболее оптимистичным в своих прогнозах по курсу, в то время как банки всегда были пессимистами.

Вспоминая прогнозы аналитиков, Паращий отметил: «А что там аналитики, к которым все любят обращаться за прогнозами курса? Ну, судя по картинкам (сверху), я бы сильно им не доверял».

Паращий советует доверять себе. И тогда будете правы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 декабря 2024, 18:43
#
Дважды в сутки поломанные часы показывают правильное время
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