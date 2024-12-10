Кабинет Министров принял решение запустить экспериментальный проект, который позволит в «Действии», среди прочего оформить статус лица с инвалидностью в результате войны, а также оформить денежную помощь раненым. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Оформить инвалидность в результате войны и помощь раненым можно будет через «Дию»
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Через портал «Дия» граждане смогут оформить:
- статус личности с инвалидностью в результате войны;
- денежную помощь раненым;
- назначение пенсии по инвалидности;
- обеспечение средствами реабилитации;
- жилищно-коммунальные льготы;
- услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.
«Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии», — отметил Шмыгаль.
Источник: Минфин
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