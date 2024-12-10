Оформить инвалидность в результате войны и помощь раненым можно будет через «Дию»

Кабинет Министров принял решение запустить экспериментальный проект, который позволит в «Действии», среди прочего оформить статус лица с инвалидностью в результате войны, а также оформить денежную помощь раненым. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.