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10 декабря 2024, 17:11 Читати українською

Оформить инвалидность в результате войны и помощь раненым можно будет через «Дию»

Кабинет Министров принял решение запустить экспериментальный проект, который позволит в «Действии», среди прочего оформить статус лица с инвалидностью в результате войны, а также оформить денежную помощь раненым. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров принял решение запустить экспериментальный проект, который позволит в «Действии», среди прочего оформить статус лица с инвалидностью в результате войны, а также оформить денежную помощь раненым.
Фото: zoda.gov.ua

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Подробности

Через портал «Дия» граждане смогут оформить:

  • статус личности с инвалидностью в результате войны;
  • денежную помощь раненым;
  • назначение пенсии по инвалидности;
  • обеспечение средствами реабилитации;
  • жилищно-коммунальные льготы;
  • услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.

«Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии», — отметил Шмыгаль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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