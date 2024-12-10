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10 декабря 2024, 16:54 Читати українською

Трамп пообещал отказаться от президентской зарплаты и пенсии

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что во время второй каденции намерен отказаться от всех материальных льгот, в том числе от президентской зарплаты и пенсии, пишет Лига.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что во время второй каденции намерен отказаться от всех материальных льгот, в том числе от президентской зарплаты и пенсии, пишет Лига.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноТрамп объявил, что не будет получать президентскую зарплату, которая составляет $400 000 в год, а также откажется от пенсии на всю жизнь.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Трамп объявил, что не будет получать президентскую зарплату, которая составляет $400 000 в год, а также откажется от пенсии на всю жизнь.

«Я не приму ни цента. Это мой вклад в уменьшение государственных расходов», — подчеркнул он, подчеркнув, что может стать первым президентом США, не получившим денег за свою работу, «разве что, может, Джордж Вашингтон».

Во время своего первого президентства Трамп уже отказывался от зарплаты, передавая деньги на благотворительность и разные программы, в частности, на охрану национальных парков.

Несмотря на это, Трамп остается одним из самых богатых людей в США, и его состояние, по данным Forbes, оценивается в $2,3 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Kharakternyk
Kharakternyk
10 декабря 2024, 17:24
#
Добре хоч не пообіцяв на велосипеді на роботу їздити:)
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AlexeyFinance
AlexeyFinance
10 декабря 2024, 18:25
#
Он просто понимает, что его этот поступок принесет гораздо больше, чем зарплата и пенсия, от которой он отказался :)
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