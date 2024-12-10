В течение января-ноября 2024 года таможни Государственной таможенной службы выявили 8748 нарушений таможенных правил на 17,8 млрд грн. Стоимость увеличилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Таможни.
С начала года Таможня выявила нарушений почти на 18 миллиардов
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Так, по 2885 делам о нарушении таможенных правил были временно изъяты предметы правонарушений на 530 млн гривен. В частности:
- промышленных товаров на 383 млн грн;
- транспортных средств на 82 млн грн;
- продовольственных товаров на 59 млн грн;
- валюты на 6 млн грн.
Непосредственно таможнями рассмотрено 2484 дела о нарушении таможенных правил, к нарушителям применены административные взыскания в виде штрафа на сумму 80 млн грн, из которых взыскано в госбюджет 73 млн грн.
На рассмотрение в суд таможни передали 4 876 дел о нарушении правил более чем на 17 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 3,8 млрд грн.
Источник: Минфин
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