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10 декабря 2024, 18:34 Читати українською

С начала года Таможня выявила нарушений почти на 18 миллиардов

В течение января-ноября 2024 года таможни Государственной таможенной службы выявили 8748 нарушений таможенных правил на 17,8 млрд грн. Стоимость увеличилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Таможни.

В течение января-ноября 2024 года таможни Государственной таможенной службы выявили 8748 нарушений таможенных правил на 17,8 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Так, по 2885 делам о нарушении таможенных правил были временно изъяты предметы правонарушений на 530 млн гривен. В частности:

  • промышленных товаров на 383 млн грн;
  • транспортных средств на 82 млн грн;
  • продовольственных товаров на 59 млн грн;
  • валюты на 6 млн грн.

Непосредственно таможнями рассмотрено 2484 дела о нарушении таможенных правил, к нарушителям применены административные взыскания в виде штрафа на сумму 80 млн грн, из которых взыскано в госбюджет 73 млн грн.

На рассмотрение в суд таможни передали 4 876 дел о нарушении правил более чем на 17 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 3,8 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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