Доллар укрепляется перед отчетом по инфляции США

Доллар укрепляется во вторник, но остается в пределах тесного диапазона в преддверии ожидаемого в среду отчета по потребительской инфляции за ноябрь. Об этом пишет investing.com. Индекс доллара, который отслеживает курс доллара к корзине из шести других валют, торговался с повышением на 0,2%, на отметке 106,36.

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Инфляция

Движения на валютном рынке на этой неделе выглядят сдержанно. Все внимание приковано к выходу данных по потребительской инфляции по США за ноябрь, которые, вероятно, дадут больше информации о траектории изменения процентной ставки ФРС.

Ожидается, что основной годовой показатель вырастет в ноябре до 2,7%, что выше октябрьских 2,6%, а базовый индекс, исключающий волатильные компоненты продовольствия и энергоносителей, составит 3,3%, не изменившись по сравнению с октябрем.

ФРС

С сентября ФРС снизила процентные ставки на 75 базисных пунктов, и в настоящее время рынки ожидают еще одного снижения на 25 базисных пунктов на заседании 17−18 декабря.

Однако любые признаки того, что прогресс в возвращении инфляции к целевому уровню 2%, установленному ФРС, застопорился, скорее всего, заставят рынки пересмотреть ожидания.

«Мы сомневаемся, что инвесторы захотят сильно опускать DXY в преддверии завтрашних данных по инфляции США, и ожидаем, что поддержка на уровне 105,40/60 удержится на закрытии», — говорится в записке аналитиков ING.

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