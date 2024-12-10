Индийская рупия упала до минимума, а доходность государственных облигаций снизилась, поскольку назначение Санджая Малхотры следующим главой Резервного банка Индии (RBI) побудило трейдеров увеличить ставки на понижение процентных ставок. Об этом сообщает Reuters.
Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня
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Рупия упала до 84,85 за доллар США, превысив свой предыдущий исторический минимум в 84,7575 на прошлой неделе. Доходность 10-летних облигаций IN067934G=CC упала на 2 базисных пункта до 6,6954%.
Трейдеры отмечают, что СБИ, вероятно, вмешался, чтобы поддержать рупию.
Малхотра, занимающий должность секретаря по доходам в Министерстве финансов, вступит в свою новую роль в RBI на трехлетний срок, начиная с 11 декабря. Его предназначение происходит в то время, когда центральный банк сталкивается с критическими решениями на фоне экономических вызовов.
Сегодня истекает шестилетний срок полномочий предыдущего главы центробанка Шактиканты Даса.
Экономический рост Индии замедлился до семиквартального минимума в 5,4% в период с июля по сентябрь, что вызвало призывы к RBI снизить процентные ставки для стимулирования роста.
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