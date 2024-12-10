Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня

Индийская рупия упала до минимума, а доходность государственных облигаций снизилась, поскольку назначение Санджая Малхотры следующим главой Резервного банка Индии (RBI) побудило трейдеров увеличить ставки на понижение процентных ставок. Об этом сообщает Reuters.

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Рупия упала до 84,85 за доллар США, превысив свой предыдущий исторический минимум в 84,7575 на прошлой неделе. Доходность 10-летних облигаций IN067934G=CC упала на 2 базисных пункта до 6,6954%.

Трейдеры отмечают, что СБИ, вероятно, вмешался, чтобы поддержать рупию.

Малхотра, занимающий должность секретаря по доходам в Министерстве финансов, вступит в свою новую роль в RBI на трехлетний срок, начиная с 11 декабря. Его предназначение происходит в то время, когда центральный банк сталкивается с критическими решениями на фоне экономических вызовов.

Сегодня истекает шестилетний срок полномочий предыдущего главы центробанка Шактиканты Даса.

Экономический рост Индии замедлился до семиквартального минимума в 5,4% в период с июля по сентябрь, что вызвало призывы к RBI снизить процентные ставки для стимулирования роста.