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10 декабря 2024, 16:42 Читати українською

KИТ Group поддержала ежегодное Ukrainian Investment Roadshow

6 декабря 2024 г. в Лондоне состоялось ежегодное UkrainianInvestmentRoadshow, традиционно собирающее ключевых международных инвесторов, представителей украинского бизнеса и финансовых институтов.

Форум прошел при поддержке British Chamber of Commerce, Европейской бизнес-ассоциации (EBA), AmCham, Piraeus Bank, ICU, а также других организаций и компаний. К числу партнеров присоединилась и KYТ Group в лице своего инвестиционного дивизиона KYT Invest, выделенного в отдельное бизнес-направление в текущем году в рамках стратегической трансформации группы.

В программе выступлений на 8th Ukrainian Investment Roadshow в Лондоне приняли участие спикеры от ведущих украинских инвестиционных компаний, таких как Dragon Capital, Horizon Capital и Concorde Capital, и крупнейших компаний Украины, а также представители Международной финансовой корпорации группы Всемирного банка, Международного инвестиционного банка Morgan Stanley и Лондонской фондовой биржи.

Событие стало платформой для объявления масштабных инвестиций в восстановление и развитие Украины, и именно на этом мероприятии прозвучало историческое объявление от имени Правления Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) о крупнейшей в истории Украины инвестиции — свыше €1,3 млрд.

Для КИТ Group и ее инвестиционного подразделения KYT Invest поддержка мероприятий такого уровня и направления стала логическим продолжением усилий компании по развитию экономического потенциала Украины, ведь компания стремится содействовать созданию прозрачной финансовой среды, развитию инвестиционной деятельности для стимулирования украинской экономики.

Источник: Минфин
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