Украина получит $454 млн от Всемирного банка на здравоохранение

Украина получит $454 млн от Всемирного банка на развитие сферы здравоохранения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Что известно

По словам Шмыгаля, средства будут предоставлены в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности в условиях войны.

Финансирование программы осуществляется с помощью правительства Японии, Всемирного банка, а также гранта от фонда URTF.

Напомним

THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, включающей образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие отрасли, пострадавшие в результате российской агрессии.