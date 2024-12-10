Эскалация конфликта между Китаем и США из-за торговли теперь распространяется на беспилотников, ставших важной частью обороны Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Китай планирует ограничить экспорт компонентов для БПЛА, что может ударить и по Украине
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Производители в Китае недавно начали ограничивать продажи в США и Европе ключевых компонентов, используемых для создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Эти шаги являются прелюдией к более широким экспортным ограничениям на запчасти для беспилотников, западные официальные лица ожидают, что Пекин введет в действие в новом году.
По словам одного из людей, нововведения могут быть в форме лицензионного разрешения на основании планируемого использования компонентов, а китайские компании должны будут сообщать Пекин о планах поставок.
Торговый конфликт
Торговый конфликт обострился в этом месяце, когда Вашингтон снова ограничил продажу в Китай микросхем памяти с высокой пропускной способностью и полупроводников.
В ответ Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским военным, а также несколько материалов высокотехнологичного и военного назначения американским компаниям.
Ограничение для дронов
По словам людей, знакомых с ситуацией, ограничения на поставки компонентов для беспилотников повлияли как на американские, так и европейские компании. По их словам, китайские производители двигателей, аккумуляторов и контролеров полетов ограничили поставляемые ими объемы или вообще прекратили поставки.
Западные страны пытаются строить и собирать беспилотники за пределами Китая, чтобы обезопасить свои цепочки поставок. Но Китай остается центром производства дешевого оборудования для БПЛА. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, Китай контролирует почти 80% рынка коммерческих дронов.
Многие производители БПЛА в Украине полагаются на китайские детали для изготовления дешевого и эффективного оружия, которое помогло в войне с Россией.
В июле Китай объявил о запрете экспорта беспилотников для военного использования, а Пекин заявляет, что не снабжает оружие ни одной из сторон конфликта.
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