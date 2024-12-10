Китай планирует ограничить экспорт компонентов для БПЛА, что может ударить и по Украине

Эскалация конфликта между Китаем и США из-за торговли теперь распространяется на беспилотников, ставших важной частью обороны Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Производители в Китае недавно начали ограничивать продажи в США и Европе ключевых компонентов, используемых для создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Эти шаги являются прелюдией к более широким экспортным ограничениям на запчасти для беспилотников, западные официальные лица ожидают, что Пекин введет в действие в новом году.

По словам одного из людей, нововведения могут быть в форме лицензионного разрешения на основании планируемого использования компонентов, а китайские компании должны будут сообщать Пекин о планах поставок.

Торговый конфликт

Торговый конфликт обострился в этом месяце, когда Вашингтон снова ограничил продажу в Китай микросхем памяти с высокой пропускной способностью и полупроводников.

В ответ Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским военным, а также несколько материалов высокотехнологичного и военного назначения американским компаниям.

Ограничение для дронов

По словам людей, знакомых с ситуацией, ограничения на поставки компонентов для беспилотников повлияли как на американские, так и европейские компании. По их словам, китайские производители двигателей, аккумуляторов и контролеров полетов ограничили поставляемые ими объемы или вообще прекратили поставки.

Западные страны пытаются строить и собирать беспилотники за пределами Китая, чтобы обезопасить свои цепочки поставок. Но Китай остается центром производства дешевого оборудования для БПЛА. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, Китай контролирует почти 80% рынка коммерческих дронов.

Многие производители БПЛА в Украине полагаются на китайские детали для изготовления дешевого и эффективного оружия, которое помогло в войне с Россией.

В июле Китай объявил о запрете экспорта беспилотников для военного использования, а Пекин заявляет, что не снабжает оружие ни одной из сторон конфликта.