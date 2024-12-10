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10 декабря 2024, 11:32 Читати українською

Капитализация стейблкоинов установила новый максимум, Bitmain откроет производство в США: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Проседание на крипторынке привело к ликвидации фьючерсных позиций на сумму свыше $1,7 миллиарда

Ночью 9 декабря курс биткоина в моменте опустился до $95 042, однако впоследствии актив возобновил позиции.

Почти все криптовалюты с наибольшей капитализацией продемонстрировали падение за последние 24 часа.

На фоне этого объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $1,7 млрд за 24 часа.

За последние сутки было ликвидировано позиции свыше 580 000 трейдеров.

Наиболее значительные суммы ликвидаций были на криптовалютных биржах Binance,OKX и Bybit — около $722 млн, $441 млн и $371 млн соответственно.

Сальвадор может пересмотреть регулирование биткоина ради кредита МВФ на $1,3 млрд

Власти Сальвадора могут внести определенные изменения в регулирование биткоина в рамках подготовки кредитного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) на сумму $1,3 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, миссия МВФ уже прибыла в Сальвадор для обсуждения окончательных деталей соглашения.

Источники FT указали, что сделка, вероятно, будет подписана в ближайшие несколько недель. Таким образом, Сальвадор получит доступ еще до $1 млрд в виде кредита от Всемирного банка и $1 млрд от Межамериканского банка развития в последующие годы.

Как отметили в издании, пакет кредитования завершит «условную изоляцию» страны после того, как она легализовала биткоин как законное платежное средство в сентябре 2021 года.

Капитализация стейблкоинов установила исторический максимум на отметках выше $200 млрд

В начале декабря 2024 года общая рыночная капитализация стейблкоинов пересекла отметку в $200 млрд, установив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

На рынке стейблкоинов доминирует USDT от компании Tether. Его капитализация составляет $138,6 млрд. На втором месте по этому показателю идет USDC от Circle — $40,8 млрд, на третьем USDE — $5,5 млрд.

По данным DeFiLlama, рыночная стоимость стейблкоинов составляет около $199,6 млрд, а доминирование USDT — 69,46%.

Bitmain откроет производство биткоин-майнеров в США

Китайский производитель майнингового оборудования Bitmain анонсировал запуск новой производственной линии на территории США.

«Это стратегическое решение нацелено ускорить доставку и повысить эффективность услуг для клиентов из Северной Америки», — заявила компания.

Согласно анонсу, первую партию майнеров Antminer S21 Pro доставят в декабре.

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Источник: Минфин
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