Курс валют на 10 декабря: евро и доллар подорожали в банках

Во вторник на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро подорожало на 5 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже. Евро добавило 1 копейку в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,83 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,82−41,85, евро — 44,25−44,43 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,55−41,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,84−43,84 грн/евро.

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