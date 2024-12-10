За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1350 оккупантов.
Потери врага за 9 декабря: 1350 российских оккупантов, 5 танков и 14 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 755940 (+1350) человек,
- танков — 9524 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 19596 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 21064 (+3) ед,
- РСЗО — 1253 (+0) ед,
- средства ПВО — 1023 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20107 (+14),
- крылатые ракеты — 2859 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 31037 (+48) ед,
- специальная техника — 3637 (+1)
Источник: Минфин
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