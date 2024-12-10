Женщины будут контролировать 40% мировых инвестируемых активов к 2030 году

Согласно прогнозам McKinsey & Co., к 2030 году женщины в США будут контролировать $34 трлн, что составит около 38% от всех инвестируемых активов. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году, и свидетельствует о значительных изменениях в распределении финансовых ресурсов, пишет Bloomberg.

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Прогноз

Основные причины роста благосостояния женщин связаны с демографическими и социальными факторами. Женщины, как правило, живут дольше мужчин, что приводит к наследованию ими семейных капиталов.

Кроме того, все больше женщин строят успешные карьеры, что способствует увеличению их самостоятельных доходов. Эта тенденция укрепляется благодаря тому, что женщины все чаще занимают руководящие позиции в компаниях и становятся финансовыми главами семей.

По данным компании Julius Baer, занимающейся управлением капиталом, в 2023 году доля женщин, обладающих сверхвысоким благосостоянием (определяется как состояние от $30 млн), выросла до 11% по сравнению с 6,5% в 2010 году.

В исторической перспективе такие изменения выглядят революционными, отмечает Bloomberg. Еще 50 лет назад женщины в США не могли самостоятельно открыть банковский счет или оформить кредитную карту.

Сегодня же среди самых состоятельных людей мира насчитывается не менее 62 женщин-миллиардеров, контролирующих около 11% состояния, учитываемого Bloomberg Billionaires Index. Однако, несмотря на прогресс, женщины до сих пор зарабатывают в среднем 84% от уровня доходов мужчин и занимают только 12% высших руководящих должностей в публичных компаниях.

В исследовании Fidelity «Женщины и инвестиции в 2024 году» только 71% женщин указали, что владеют акциями, по сравнению с 80% мужчин. Тем не менее этот показатель выше, чем у 60% в 2023 году и 44% в 2018 году.

По данным Fidelity, женщины чаще, чем мужчины, характеризуют свой подход к инвестированию как «консервативный», а более 70% говорят, что хотели бы начать инвестировать свои сбережения раньше. «Женщины действительно отлично справляются с накоплением сбережений, но они так усердно трудятся, чтобы заработать эти деньги, что не хотят подвергать их риску, — говорит Райан Викторин, вице-президент и финансовый консультант компании Fidelity. — Это может казаться правильным решением, но на самом деле такое поведение усугубляет разрыв в уровне благосостояния».

В ближайшие годы роль женщин в мировой экономике продолжит усиливаться, отмечает Bloomberg.

По данным McKinsey, в Западной Европе женщины в настоящее время владеют примерно третью всех активов под управлением — около 4,6 трлн евро ($4,85 трлн). Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 45 %.

В течение этого периода активы женщин будут ежегодно увеличиваться на 8,1% по сравнению с 2,7% у мужчин. При таких темпах они смогут достичь паритета с мужчинами к началу 2030-х годов, считают в консалтинговой компании.

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