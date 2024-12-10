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10 декабря 2024, 8:38 Читати українською

Восстановление энергетики: Банки предоставили бизнесу уже 8,3 млрд грн кредитов

Банки за июнь-ноябрь 2024 года получили заявки от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 68,6 млрд грн и начали финансирование на 8,3 млрд грн. Об этом пишет Нацбанк.

Банки за июнь-ноябрь 2024 года получили заявки от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 68,6 млрд грн и начали финансирование на 8,3 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Энергокредитование

За период с 1 июня по 2 декабря 2024 года объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц с учетом погашения кредитов составляет 5,2 млрд грн.

В частности, в ноябре:

  • получено 307 заявок на сумму 2,3 млрд грн;
  • одобрено 197 заявок на сумму 3,8 млрд грн;
  • предоставлено 202 кредита общим объемом 2,6 млрд грн.

Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет более 390 мВт. Наибольшие объемы выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (185 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (102 мВт) и строительство СЭС (102 мВт). Проекты финансируются в 21 области страны.

Кредиты для населения

Кроме того, банки кредитуют население. В течение ноября гражданам предоставлены кредиты на энергетические нужды на общую сумму 129 млн грн, а с июня — 547 млн грн. Объем валового портфеля кредитов физическим лицам на эти цели составляет 479 млн грн.

Напомним

При содействии Национального банка 20 банков с долей более 85% чистых активов сектора подписали в июне 2024 г. меморандум о готовности финансировать восстановление энергетики.

Предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса и домохозяйств. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретение промышленных аккумуляторов, накопителей и т. д.

Базовая ставка кредитования в соответствии с указанным меморандумом — от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а далее — не более UIRD12M +3%).

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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