10 декабря в Украине будут применяться ограничения потребления электроэнергии для населения и бизнеса с 07:00 до 22:00. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
«Укрэнерго»: 10 декабря ограничения электроэнергии будут действовать с 07:00 до 22:00
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Для бытовых потребителей:
- 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений,
- 08:00 — 19:00 — две очереди отключений,
- 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 07:00 — 22:00 — применение графиков ограничения мощности.
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Источник: Минфин
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