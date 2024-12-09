Курс на 9 декабря: НБУ укрепил гривну на 15 копеек

Национальный банк Украины установил на 9 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,4446 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 15 копеек.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк на 9 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,85 грн (на 6 декабря курс был установлен на уровне 43,81 грн). Европейская валюта подорожала на 4 копейки.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту