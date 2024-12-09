К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 22 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 9 декабря: евро и доллар выросли на межбанке
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Открытие 9 декабря
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Закрытие 9 декабря
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Изменения
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41,40/41,42
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41,55/41,57
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15 /15
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43,74/43,75
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43,96/43,97
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22/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 43,75 грн., а продают за 44,27 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,80−41,80, евро — 44,25−44,40 грн.
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Источник: Минфин
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