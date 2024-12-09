Курс валют на вечер 9 декабря: евро и доллар выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 22 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 9 декабря Закрытие 9 декабря Изменения доллар 41,40/41,42 41,55/41,57 15 /15 евро 43,74/43,75 43,96/43,97 22/22

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 43,75 грн., а продают за 44,27 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,80−41,80, евро — 44,25−44,40 грн.

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