ИИ-бот Grok стал доступен для всех пользователей

Искусственный интеллект Grok появился в бесплатном доступе для всех пользователей. Ранее Grok могли использовать только владельцы платной подписки X Premium по цене от $8. Об этом пишет TechCrunch.

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Пользователи могут отправлять 10 бесплатных запросов в Grok каждые два часа. Дополнительно, платформа позволяет генерировать 10 изображений за тот же период, но ограничивает анализ изображений тремя в день.

Чат-бот Grok позволяет генерировать кодовые инструкции, писать творческие тексты, отвечать на всевозможные вопросы и обобщать актуальные новости. Владелец платформы Илон Маск стремится, чтобы подписчики полагались на чатбот Grok от x.AI, а не на другие конкурирующие инструменты, такие как ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google.

Ранее разработчики проводили тестирование бесплатной версии Grok в отдельных странах, в том числе в Новой Зеландии. Теперь же сервис стал доступен глобально.