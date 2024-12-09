Китай впервые за 14 лет изменил свою позицию по поводу денежно-кредитной политики, что привело к росту цен на акции и облигации, поскольку инвесторы делают ставку на то, что политики стали серьезнее относиться к экономической ситуации в стране. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.
Впервые за 14 лет Китай смягчил денежно-кредитную политику. Hang Seng вырос до самого высокого уровня за месяц
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Что известно
В заявлении говорится, что власти необходимо «энергично стимулировать потребление, повышать эффективность инвестиций и расширять внутренний спрос по всем направлениям».
Высшие чиновники в понедельник также дали прямые обещания стабилизировать рынки недвижимости и акций.
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Заявление Политбюро Коммунистической партии, возглавляемое Си Цзиньпином, прозвучало в то время, когда продолжается подготовка к ее ежегодному заседанию, где представят экономическую повестку дня следующего года.
Индекс потребительских цен в Китае вырос на 0,2% в годовом исчислении, что является пятимесячным минимумом и ниже опроса аналитиков Reuters, прогнозировавших рост на 0,5%. В месячном исчислении цены упали на 0,6% с октября по ноябрь.
Оффшорный юань компенсировал потери, торгуясь на 0,1% сильнее на ставках на то, что экономика Китая восстановится благодаря денежно-кредитному и фискальному стимулированию. Доходность 10-летних государственных облигаций снизилась на два базовых пункта до 1,938%.
Акции подскочили, а государственные облигации Китая выросли после оглашения результатов заседания Политбюро, при этом индекс Гонконга Hang Seng поднялся на 2,8% до самого высокого уровня за месяц.
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Напомним
Последний раз Китай занимал «умеренно свободную» позицию в конце 2008 года после мирового финансового кризиса и прекратил ее в конце 2010 года. Смена позиции 9 декабря была воспринята инвесторами как признак того, что руководство страны стало серьезнее относиться к экономическим проблемам Китая.
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