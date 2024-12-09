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9 декабря 2024, 13:57 Читати українською

Цены на газ в Европе снижаются из-за погодных условий

Цены на газ в Европе снижаются пятый день подряд благодаря мягкой и ветреной погоде, которая помогает хранить запасы от быстрого истощения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цены на газ в Европе снижаются пятый день подряд благодаря мягкой и ветреной погоде, которая помогает хранить запасы от быстрого истощения.

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Что известно

Базовые фьючерсы немного упали в понедельник после понижения на 2,8% на прошлой неделе. Шторм Дараг пронесся по Великобритании в выходные, увеличив производство электроэнергии с ветра и уменьшив использование газа для генерации.

Хотя в ближайшие дни ожидается незначительное похолодание и уменьшение скорости ветра, на следующей неделе прогнозируется возвращение мягких и ветряных условий. Это может ограничить потребление газа, когда в регион прибывают новые партии. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу уже достиг самого высокого уровня с января.

Подробности

Некоторые грузы СПГ задержались в Уэльсе из-за штормовых выходных, но один танкер уже разгружается, а еще четыре должны прибыть на этой неделе, согласно данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, и портовым отчетам.

Спрос в Азии остается слабым, поскольку крупнейший потребитель, Китай, может перепродавать больше партий СПГ из-за слабого внутреннего промышленного спроса и более высоких спотовых цен, что делает реэкспорт более выгодным, по данным ведущего частного китайского импортера ENN Group.

Фьючерсы на газ на месяц вперед в Нидерландах, являющиеся эталоном для европейского рынка, снизились на 0,7% до €46,16 за мегаватт-час по состоянию на 8:49 утра в Амстердаме. Британский эквивалент снизился на 1,1%.

Источник: Минфин
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