Курс валют на 9 декабря: в банках доллар подешевел, евро подорожал

В понедельник на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,71−41,75, евро — 44,15−44,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,40−41,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,74−43,75 грн/евро.

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