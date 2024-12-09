«Криптопрорыв 2025: Старт инвестирования в криптовалюты» — приглашаем на воркшоп

На днях биткоин достиг новой рекордной отметки в $100 000, в очередной раз подтвердив статус одной из перспективных инвестиционных возможностей.

Академия Минфин приглашает на воркшоп «Криптопрорыв 2025: Старт инвестирования в криптовалюты», который состоится уже 12 декабря.

Присоединяйтесь и узнайте, почему конец 2024 и начало 2025 года — максимально удачное время для инвестирования в криптовалюты.

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О спикере

Проведет мероприятие эксперт по криптовалютному и фондовому рынкам Михаил Серюга. Он инвестирует в криптовалюты с 2013 года, то есть имеет 11 лет опыта.

Михаил ведет публичный криптопортфель на «Минфине», который в 2023 году обеспечил доходность до 40% на альтокинах и до 20% на фундаментальных активах. В 2024 году портфель был обновлен.

Какие темы будут освещены

В ходе воркшопа эксперт поделится своим опытом и наблюдениями, расскажет о текущей капитализации и динамике рынка криптовалют, ключевых трендах сегодняшнего дня, перспективах на 2025 год и возможностях для инвестора.

Глобальные тренды рынка криптовалют:

Текущая капитализация рынка и динамика перемен.

Поведение ключевых криптовалют (BTC, ETH) в 2024 году.

Воздействие регуляторов в США, ЕС и Азии: как новые правила повлияли на рынок.

Прогнозы на 2025 год:

Останется ли биткоин главной валютой рынка?

Останется ли эфириум лидером для dApps?

Глобальная экономика и ее роль в развитии крипторинка.

Институционные инвестиции: ожидается ли дальнейший рост?

Обзор перспективных альткоинов: ключевые тренды и возможности

Влияние технологий и глобальной экономики:

Как искусственный интеллект изменяет правила игры на крипторынке.

Новые возможности у DeFi и NFT: стоит ли инвестировать в эти сегменты?

Инвестиционные стратегии:

Долгосрочные и краткосрочные подходы: советы по выбору.

Управление рисками: как минимизировать потенциальные потери

Начинающие также узнают, с чего начать, как выбрать биржу и кошелек, чтобы безопасно хранить приобретенные криптовалюты.

Для кого

Воркшоп будет полезен как сомневающимся в надежности криптовалют, так и опытным инвесторам, которые ищут новые инструменты и стратегии для увеличения прибыли.

ищете дополнительный инструмент инвестирования в 2025 году;

рассматриваете криптовалюты как инструмент для диверсификации инвестиций;

уже имеете в портфеле те или иные криптовалюты и хотите понимать их перспективы;

интересуетесь, как глобальная экономика и развитие AI повлияет на крипторынок.

Если вы начинающий — интересуетесь инвестициями в крипту и хотите минимизировать риски, на воркшопе получите практические советы по этому поводу.

Формат участия

Воркшоп состоится 12 декабря в 19:00 в формате онлайн-встречи в Zoom. Ориентировочная продолжительность: 1,5−2 часа.

Присоединяйтесь, будет полезно!