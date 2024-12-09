На днях биткоин достиг новой рекордной отметки в $100 000, в очередной раз подтвердив статус одной из перспективных инвестиционных возможностей.
«Криптопрорыв 2025: Старт инвестирования в криптовалюты» — приглашаем на воркшоп
Академия Минфин приглашает на воркшоп «Криптопрорыв 2025: Старт инвестирования в криптовалюты», который состоится уже 12 декабря.
Присоединяйтесь и узнайте, почему конец 2024 и начало 2025 года — максимально удачное время для инвестирования в криптовалюты.
Зарегистрироваться можно по ссылке
О спикере
Проведет мероприятие эксперт по криптовалютному и фондовому рынкам Михаил Серюга. Он инвестирует в криптовалюты с 2013 года, то есть имеет 11 лет опыта.
Михаил ведет публичный криптопортфель на «Минфине», который в 2023 году обеспечил доходность до 40% на альтокинах и до 20% на фундаментальных активах. В 2024 году портфель был обновлен.
Какие темы будут освещены
В ходе воркшопа эксперт поделится своим опытом и наблюдениями, расскажет о текущей капитализации и динамике рынка криптовалют, ключевых трендах сегодняшнего дня, перспективах на 2025 год и возможностях для инвестора.
Глобальные тренды рынка криптовалют:
-
Текущая капитализация рынка и динамика перемен.
-
Поведение ключевых криптовалют (BTC, ETH) в 2024 году.
-
Воздействие регуляторов в США, ЕС и Азии: как новые правила повлияли на рынок.
Прогнозы на 2025 год:
-
Останется ли биткоин главной валютой рынка?
-
Останется ли эфириум лидером для dApps?
-
Глобальная экономика и ее роль в развитии крипторинка.
-
Институционные инвестиции: ожидается ли дальнейший рост?
-
Обзор перспективных альткоинов: ключевые тренды и возможности
Влияние технологий и глобальной экономики:
-
Как искусственный интеллект изменяет правила игры на крипторынке.
-
Новые возможности у DeFi и NFT: стоит ли инвестировать в эти сегменты?
Инвестиционные стратегии:
-
Долгосрочные и краткосрочные подходы: советы по выбору.
-
Управление рисками: как минимизировать потенциальные потери
Начинающие также узнают, с чего начать, как выбрать биржу и кошелек, чтобы безопасно хранить приобретенные криптовалюты.
Для кого
Воркшоп будет полезен как сомневающимся в надежности криптовалют, так и опытным инвесторам, которые ищут новые инструменты и стратегии для увеличения прибыли.
-
ищете дополнительный инструмент инвестирования в 2025 году;
-
рассматриваете криптовалюты как инструмент для диверсификации инвестиций;
-
уже имеете в портфеле те или иные криптовалюты и хотите понимать их перспективы;
-
интересуетесь, как глобальная экономика и развитие AI повлияет на крипторынок.
Если вы начинающий — интересуетесь инвестициями в крипту и хотите минимизировать риски, на воркшопе получите практические советы по этому поводу.
Формат участия
Воркшоп состоится 12 декабря в 19:00 в формате онлайн-встречи в Zoom. Ориентировочная продолжительность: 1,5−2 часа.
Комментарии