За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1220 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 754 590 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 декабря: 1220 российских оккупантов и 22 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 754 590 (+1220) человек,
- танков — 9519 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 19589 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 21061 (+3) ед,
- РСЗО — 1253 (+0) ед,
- средства ПВО — 1023 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20093 (+22),
- крылатые ракеты — 2859 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30989 (+24) ед,
- специальная техника — 3636 (+1)
Источник: Минфин
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